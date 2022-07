Le télescope James Webb capture des nouvelles images de Jupiter et ses lunes (photos)

De nombreuses images en haute résolution ont été prises par le télescope spatial James Webb. Galaxies, étoiles, nébuleuses… Mais le télescope a également photographié Jupiter et ses lunes.

Le monde s’émerveille devant les clichés pris par le télescope spatial James Webb et dévoilées mardi par la Nasa. Des clichés fascinants sont dévoilés grâce à cette nouvelle technologie, permettant de capturer l’image la plus profonde et nette de l’univers.

Mais James Webb est un bijou technologique qui permet également de suivre des objets qui se déplacent très rapidement dans le système solaire. Dans sa phase de test, le télescope vient d’effectuer en effet des captures de neuf cibles ultra rapides, dont Jupiter (la plus lente), ses lunes et ses anneaux.