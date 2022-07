WRC Estonie: Thierry Neuville réalise le meilleur temps du shakedown sous la pluie

Ce week-end, l’Estonie accueille la septième manche du championnat du monde des rallyes (WRC). Et qui dit rallye mondial, dit shakedown pour régler les derniers détails sur les bolides.

Au jeu du chronomètre, c’est Thierry Neuville qui s’est montré le plus rapide. Sa Hyundai a bouclé les 6,23 kilomètres du tronçon d’Abissaare en 2 : 54.3. Sous la pluie, seul le pilote belge a réalisé cinq passages et ainsi devancé Kalle Rovanpera (Toyota), Ott Tanak (Hyundai) et Elfyn Evan (Toyota).

Le pilote japonais, Takamoto Katsuta, est quant à lui parti à la faute. Son véhicule a été sérieusement endommagé et devra être rapidement réparé par les mécaniciens.