Le glaçon, ingrédient essentiel d’un bon cocktail

L’été est officiellement lancé, et avec lui reviennent les apéros. Même si certains n’ont pas vraiment attendu les vacances pour lézarder et boire des verres en terrasse… Gin tonic, Mojito, Cuba Libre, Margarita, Caïpirinha, Spritz… Qu’importe le cocktail pourvu qu’on ait l’ivresse ? À chacun ses goûts. Mais quel que soit le mélange que vous commanderez, sa qualité dépendra autant de ses ingrédients que des glaçons qui le rendront frais à souhait. N’en déplaise à certains clients, la glace joue un rôle primordial dans l’équilibre d’un cocktail. « Certains consommateurs interpellent les serveurs en leur demandant de ne pas mettre trop de glaçons dans leur consommation, par crainte que celle-ci goûte plus l’eau que l’alcool. Mais ce à quoi ils ne pensent pas souvent, c’est qu’un petit glaçon seul dans un liquide fond plus vite qu’une somme de glaçons », épingle Serge Guillou, président de l’Union belge des barmen.