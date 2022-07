Alexander De Croo rend hommage aux victimes des inondations: «La Belgique a vu naître des héros» Le Premier ministre Alexander De Croo s’est exprimé lors de la cérémonie d’hommages aux victimes des inondations, ce jeudi à Chênée, en province de Liège. Dans un discours qui se veut solennel, il a affirmé l’importance de l’action étatique face à l’urgence climatique.

Alexander De Croo s’est exprimé lors de la cérémonie d’hommage aux victimes des inondations à Chênée, ce jeudi. - Belga Images

Par la rédaction Publié le 14/07/2022 à 12:37 Temps de lecture: 2 min

Un an après les terribles inondations qui ont ravagé la Wallonie, une cérémonie d’hommages aux victimes a lieu ce jeudi à Chênée, en province de Liège. Le Roi, la Reine ainsi que le Premier ministre étaient présents, afin de témoigner leur soutien aux familles des victimes et de se joindre à l’hommage national qui leur est rendu ce 14 juillet. Dans son discours, le Premier ministre a souligné l’importance de cette date, qui marque tristement l’histoire de la Belgique. Il a ensuite exprimé sa compassion à toutes les familles ayant perdu un proche ou qui doivent aujourd’hui reconstruire de leurs mains leur toit. Citant Victor Hugo, le Premier ministre a souligné la beauté de la région de la Vesdre, qui s’est pourtant transformée en enfer pour ses habitants il y a un an : « Mais il y a un an, les habitants de la plus ravissante vallée qu’il y ait au monde, ont découvert l’enfer. Ici, devant nos yeux, dans nos maisons, nous avons pu constater les ravages que la nature pouvait causer si nous n’agissons pas ».

En toile de fond du discours ministériel, l'urgence climatique. Alexander De Croo a souligné l'importance de l'action, à la COP26 de Glasgow, notamment, mais aussi dans les décisions liées à la défense du climat et à la sécurité du territoire. Il a réitéré des promesses d'actions, martelant que « nous pouvons et nous devons aller plus loin ».