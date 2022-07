Tour de France: Tom Pidcock s’impose au sommet de l’Alpe d’Huez, Vingegaard résiste aux attaques de Pogacar

Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) a remporté la 12e étape du Tour de France, jeudi, au bout du parcours de 165,1 km reliant Briançon à L’Alpe d’Huez. Il faisait partie d’un groupe de cinq échappés en compagnie de Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Giorgio Ciccone (Trek-Segafredo), Neilson Powless (EF Education-Easypost) et Chris Froome (Israel-Premier Tech), qui possédait six minutes et vingt secondes d’avance sur le peloton au pied de L’Alpe d’Huez de l’ascension finale longue de 13,8 kilomètres.

Le coureur britannique a attaqué à 10,6 km de la ligne d’arrivée pour aller décrocher en solitaire la première victoire de sa carrière sur le Tour de France qu’il découvre.