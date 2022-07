La famille de David et Bianca: «Les discours ne nous rendront pas nos proches»

Le Roi et la Reine ont assisté ce jeudi midi à Chênée (Liège) à la cérémonie nationale d’hommage aux victimes des inondations de juillet 2021. Un grand chapiteau blanc avait été dressé sur la place du Gravier, à quelques mètres de la Vesdre. Le soleil était de la partie, soulignant le contraste avec le ciel noir de pluie du 14 juillet 2021.

L’accès au site était réservé aux autorités et aux familles des 39 personnes décédées. A la grande déception de quelques habitants et de bénévoles refoulés derrière les barrières Nadar. « Toujours sinistrés, toujours abandonnés », disaient les T-shirts de plusieurs riverains.

En début de journée, Philippe et Mathilde avaient poussé une pointe jusqu’à Dolhain (Limbourg). Dans une des communes les plus dévastées par la Vesdre, ils ont pu s’entretenir avec les autorités locales et les sinistrés.