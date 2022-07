Combien gagnent les cyclistes sur le Tour de France?

Environ 2,3 millions d’euros seront répartis aux coureurs en fonction de leurs performances. Différentes primes sont à prévoir comme les primes du maillot, les primes en course, les primes d’étapes et les primes finales.

Pendant le Tour de France, quatre maillots se distingueront des autres coureurs : le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois et le maillot blanc. Chaque maillot a sa spécificité. Le maillot jaune est le leader du classement général. A chaque départ d’une nouvelle étape, il assure une prime 500 euros. Le maillot vert, lui, est le leader du classement par points. En ce qui concerne le maillot à pois, c’est le leader du classement de la montagne. Le maillot blanc est pour le jeune coureur de 25 ans ou moins. En plus de sa prime de maillot, le maillot blanc récupère 500 euros pour le jeune le mieux classé sur la ligne d’arrivée. Les trois derniers maillots reçoivent respectivement une prime de 300 euros chacun.

Selon Les Echos, près de 2,3 millions d’euros seront distribués en fonction des performances sur l’ensemble du Tour de France et au cours de chaque étape. Les différentes primes sont versées en fonction des maillots, des victoires d’étapes, des franchissements de cols et de la victoire finale. Les primes sont souvent partagées à l’ensemble de l’équipe. De plus, les jeunes coureurs sont mis en avant tout au long du Tour de France.

Les arrivées d’étapes

Des primes d’étapes sont aussi prévues. Un jury de commissaires est présent pour désigner le combatif du jour, c’est-à-dire le principal animateur de l’étape du jour. Il récupère 2.000 euros. En ce qui concerne l’équipe avec le meilleur temps cumulé, elle reçoit 2.800 euros.

Ces récompenses sont administrées pour les vingt premiers coureurs passant la ligne d’arrivée. Les trois premiers empochent respectivement, 11.000, 5.500 et 2.800 euros. Jusqu’à la vingtième place, les primes se trouvent entre 1.500 et 300 euros

Des primes pendant la course

Les cols ou les sprints intermédiaires sont aussi des possibilités de remporter des gains. Pour ce qui est des cols, en fonction de leur difficulté, la prime sera différente, tout comme le nombre de personne récompensée. Les cols les moins difficiles, c’est-à-dire la troisième et quatrième catégorie, il n’y a que le premier qui pourra empocher la prime. Ce n’est que la première et l’hors catégorie où les trois premiers coureurs seront récompensés.

Le col dans les Alpes a une particularité. En effet, en souvenir du créateur du Tour de France, Henri Desgrange, le coureur qui franchira le col du Galibier obtiendra une prime de 5.000 euros. Normalement, un col hors catégorie aura trois coureurs récompensés. Le premier aura une prime de 800 euros, le suivant, de 450 euros, et pour le troisième, de 300 euros.

Les primes pendant la course ne concernent pas les contre-la-montre. Mais, chaque étape comporte un sprint intermédiaire comptant pour le maillot vert, les trois premiers auront respectivement 1.500, 1.000 et 500 euros.

L’arrivée à Paris

Les primes pour l’arrivée à Paris sont les plus importantes. Le maillot jaune et le vainqueur de l’étape de Paris obtiennent 500.000 euros. Le deuxième et le troisième auront respectivement 200.000 et 100.000 euros. Les autres coureurs auront aussi une récompense. Du quatrième au dix-neuvième, les primes vont de 17.000 à 1.100 euros. Pour les suivants, chacun reçoit une prime de 1.000 euros.

Les cinq meilleurs jeunes du classement général auront une prime spécifique allant de 8.000 à 50.000 euros pour le porteur du maillot blanc. En ce qui concerne les autres maillots, c’est-à-dire le maillot vert et à pois, obtiendront des primes de 25.000 euros pour le leader à 2.000 pour le huitième. Le classement par équipe reprend le même échelon que les meilleurs jeunes.