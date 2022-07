Thomas Tuchel aurait refusé la venue de Cristiano Ronaldo à Chelsea

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo peine à se trouver un nouveau point de chute. Il y a quelques jours, Le Parisien révélait que le quintuple Ballon d’Or avait été proposé au PSG, mais que Nasser Al-Khelaifi ne souhaitait pas s’attacher ses services.

Et c’est désormais Chelsea qui aurait refusé la signature de Ronaldo, malgré des contacts entre son agent Jorge Mendes et le nouveau propriétaire Todd Boehly. Comme l’indique Fabrizio Romano, journaliste spécialisé sur les transferts, Mendes aurait proposé les services de son joueur à Chelsea, mais c’est le coach Thomas Tuchel qui se serait opposé à ce transfert. La raison ? Il n’est tout simplement pas intéressé par Cristiano Ronaldo et c’est à lui que revient le dernier mot en matière de transfert.