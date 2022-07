Un «Roméo et Juliette» indémodable à Villers-la-Ville

Bien que (attention, spoiler !) ils périssent avec une constance admirable à chaque représentation, Roméo et Juliette ne meurent jamais. Tristan et Iseult peuvent aller se rhabiller : les amants de Vérone incarnent mondialement le mythe de l’amour impossible. Indémodables, ils bonifient presque avec les siècles, comme les ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville, avec ses arcades vieilles comme le temps mais qui se réchauffent à chaque lever de soleil. Particulièrement l’été, quand les voûtes cisterciennes abritent le traditionnel spectacle sons et lumières.

En ce mois de juillet, ce sont donc deux vénérables institutions que Thierry Debroux fait se rencontrer en mettant en scène la pièce culte de Shakespeare au cœur de l’abbaye et en les secouant toutes les deux. Oubliez le balcon cliché avec ses balustrades rococo et son lierre grimpant. La scénographie de Patrick de Longrée place des échafaudages dorés dans le cloître, structure métallique qui donne une dynamique verticale à l’ensemble.