Examen d’entrée en médecine: un taux de réussite en chute libre

Après la première session de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie, seuls 6,07 % des candidats ont obtenu leur accès aux études. Ils étaient 20 % en 2020.

Un étudiant sur seize. La première épreuve de l’examen d’entrée aux études de médecine et dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles s’est révélée ardue pour les candidats de cette édition 2022. Seulement 333 lauréates et lauréats ont été proclamés et seront autorisés à entamer leurs études. Ils étaient pourtant 5.486 à s’être présentés le 5 juillet dernier sur le site de Brussels Expo.

Le taux de proclamation (nombre de personnes déclarées lauréates) qui est cette année de 6,07 % est le plus bas jamais atteint depuis l’instauration du concours en 2017. A l’époque, 20,2 % des candidats s’étaient qualifiés. Ils étaient près de 21 % en août 2020, avant de chuter net à 9 % en juillet 2021. Entre-temps, les élèves de secondaire ont dû faire face à deux années scolaires perturbées par la crise sanitaire et l’accès s’est durci pour les non-résidents.