Emmanuel Macron réitère ses propos polémiques sur le chômage

Emmanuel Macron s’exprimait depuis les jardins de l’Elysée ce jeudi. Dans une interview diffusée en ce jour de fête nationale française, le Président Emmanuel Macron a réitéré ses propos polémiques autour du chômage. En 2018, il avait en effet affirmé à un chômeur venu visiter l’Elysée qu’il fallait simplement « traverser la rue » pour trouver du travail. Cette déclaration avait à l’époque fait polémique.

Interviewé par les journalistes Anne-Claire Coudray et Caroline Roux à propos de l’inflation, du chômage et de la conjoncture économique, le Président français assume. « C’est encore plus vrai aujourd’hui et je ne regrette pas de l’avoir dit à l’époque », affirme-t-il, fustigeant les citoyens qui bénéficieraient de la solidarité nationale dans leur recherche d’emploi.