Météo: pourquoi les modèles sont partagés sur la remontée des températures

La chaleur marque légèrement le pas avant de repartir à la hausse. Tous les modèles météorologiques le prédisent. En revanche, ils sont divisés sur les maxima à venir. Entre 30 et 35ºC ou entre 35 et 40ºC ?

La Belgique connaît un moment de répit sur le front des températures. Mais celles-ci vont repartir à la hausse au début de la semaine prochaine. A quel point ? Si les modèles s’accordent pour anticiper la remontée de la chaleur lundi et mardi, puis une persistance d’un temps chaud, ils divergent sur son ampleur. Selon le modèle MAR de l’université de Liège, on pourrait atteindre l’extrémité la plus élevée de la fourchette allant de 35 à 40ºC. La Flandre et Bruxelles seraient les plus touchées. Selon l’IRM, on devrait être en dessous, avec 34ºC à Uccle. Explications de cette divergence.