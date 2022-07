8 milliards d’humains sur Terre: scénario de la fin du monde ou success story?

La population de la planète a plus que triplé en 70 ans. Une croissance due aux progrès de la médecine et du développement, qui ont permis de faire chuter la mortalité. Mais elle pose de sacrés défis en termes d’accès aux ressources et de changement climatique.

C’est l’ONU qui l’a annoncé cette semaine : le 15 novembre prochain, nous serons 8 milliards d’êtres humains sur Terre. Alors que nous n’étions que 2,5 milliards en 1950…

Si la population mondiale a, en 72 ans, enregistré une telle croissance, c’est d’abord grâce aux politiques de santé et de développement de ces dernières décennies. « Ces 8 milliards de personnes sont en effet le résultat des choix posés hier, et surtout avant-hier », analyse Philippe Bocquier, docteur en démographie et professeur à l’UCLouvain. « Les progrès en termes de lutte contre les maladies infectieuses ont entraîné un incroyable recul de la mortalité, surtout infanto-juvénile. En un siècle, on a totalement changé l’espérance de vie des individus à travers le globe. Et même s’il y a des pays où la mortalité est encore élevée, elle s’est quand même réduite considérablement. »