Le covid a réduit l’espérance de vie de quatre ans dans certains pays

La pandémie de covid a paralysé le monde et saturé les hôpitaux. Mais quel a été son impact sur la démographie mondiale ? Selon le récent rapport de l’ONU sur l’évolution de la population mondiale, l’espérance de vie au niveau mondial, qui était de 72,8 ans en 2019, est tombée à 71 ans en 2021, en grande partie à cause de la pandémie. Avec de grands écarts d’une région à l’autre : en Asie centrale et du sud, tout comme en Amérique latine et dans les Caraïbes, l’espérance de vie à la naissance a chuté de près de trois ans entre 2019 et 2021.

Les pays les plus affectés, comme la Bolivie, le Botswana, le Liban, le Mexique et la Russie ont même perdu quatre années d’espérance de vie.