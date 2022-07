Mercato: Damien Marcq fait son grand retour au Sporting de Charleroi

Damien Marcq est de retour au Sporting de Charleroi. Le milieu de terrain français, libre de tout contrat depuis le 1er juillet et la fin de son aventure à l’Union Saint-Gilloise, s’est engagé ce jeudi pour une saison, avec une option pour une saison supplémentaire. Après avoir entamé les discussions il y a quelques jours, il a fait la route jusqu’à Garderen ce jeudi et est arrivé peu après midi pour y finaliser son transfert et passer sa visite médicale.

La venue du Français de 33 ans permettra de densifier un peu le noyau carolo. S’il ne retrouvera aucun joueur avec qui il a évolué au Sporting dans le passé, Damien Marcq va par contre déjà retrouver un certain Jonas Bager, qui a fait le même chemin que lui entre l’Union et le Sporting, un peu plus de 24h avant lui. Comme son équipier danois l’avait fait la veille, l’ancien joueur de Zulte Waregem et Gand devrait s’entraîner pour la première fois ce jeudi après-midi.