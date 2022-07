En Afrique subsaharienne, la population va croître jusqu’à la fin du siècle

Selon les prévisions de l’ONU, plus de la moitié de l’augmentation de la population enregistrée en 2050 sera concentrée dans huit pays, dont quatre d’Afrique subsaharienne : la République démocratique du Congo, l’Ethiopie, le Nigeria et la Tanzanie (les quatre autres étant l’Egypte, l’Inde, le Pakistan et les Philippines). Et la population de ces pays africains devrait continuer à croître jusqu’à 2100.

Autre donnée importante sortie du dernier rapport : les 46 PMA (Pays les moins avancés, une catégorie crée par l’ONU pour regrouper les pays les moins développés sur le plan socio-économique), presque tous africains, sont parmi ceux qui ont le taux de croissance de population le plus élevé.