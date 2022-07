Selon la FEB, «l’heure est grave pour la sécurité sociale»

Pour y arriver, des mesures « plus nombreuses et approfondies » doivent être prises pour réformer le marché du travail. La FEB met en avant cinq thèmes : simplifier la réglementation pour obtenir un système clair et transparent ; analyser la gestion de la sécurité sociale ; rendre le travail plus gratifiant et plus attractif pour la constitution des pensions ; faire en sorte que le système de sécurité sociale soit « responsabilisant et rende les gens moins dépendants » ; et rétablir un équilibre entre solidarité et assurance.

« Les bases de la sécurité sociale belge sont ébranlées, et nous regardons sans bouger », déclarent Pieter Timmermans et Monica De Jonge, respectivement CEO et directrice générale de la FEB. « Nous dépensons de plus en plus sans réfléchir à qui va payer en bout de course, alors que le coût du vieillissement ne cesse d’augmenter et que le taux d’emploi poursuivi de 80 % est plus éloigné que jamais. Nous devons de toute urgence rénover notre sécurité sociale, la rendre plus ’responsabilisante’ et en extraire les anomalies, sans quoi elle risque la faillite, avec toutes les conséquences catastrophiques que cela comporterait. »