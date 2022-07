Avec Noah Ohio, le Standard met la main sur un diamant brut qui doit encore être poli

Né au milieu des polders à Almere, Noah Ohio fait partie de ses nombreux talents néerlandais qui ont répondu à l’appel de l’étranger avant même d’être connu du grand public. D’origine nigériane (son nom complet est Noah Chidiebere Junior Anyanwu Ohio), il a tapé ses premiers ballons dans les installations du Sportpark De Marken à Almere jusqu’à un tournoi avec son équipe de copains. « J’avais une dizaine d’années et je ne peux même plus me souvenir si j’avais été si bon que cela. On m’a remarqué après une défaite 3-2 contre Liverpool alors que j’avais marqué les deux buts », se souvient-il dans les colonnes du magazine néerlandais Voetbal International en début d’année 2021. « Imaginez toute la surprise de ma famille quand un scout a pris contact : il venait pour Manchester United ! »