Rome en proie à de mystérieux incendies

Par Luca Monaco et Giuseppe Scarpa («La Repubblica»)

Rome brûle. En 24 jours, la capitale italienne a été touchée par quatre incendies majeurs. Des langues de feu ont léché les immeubles, des hectares de terrain et de végétation publique souvent abandonnés à eux-mêmes ont été dévorés par les flammes, et des nuages toxiques ont traversé le ciel de la Ville éternelle. Dans un dangereux slalom entre les bâtiments, les hélicoptères se sont démenés pour venir à bout de ces brasiers, tandis que les pompiers ont risqué leur vie sur le terrain. Trop d’incendies en trop peu de temps. Un enchaînement anormal d’événements qui inquiètent le parquet présidé par Francesco Lo Voi, le magistrat qui, dimanche dernier, s’est entretenu par téléphone avec le maire de Rome, Roberto Gualtieri. Le Campidoglio a annoncé qu’il introduirait une plainte auprès du parquet, et certains députés du Parti démocrate exhortent les enquêteurs à vérifier si, derrière ces incendies, ne se cache pas un « terrorisme écologique