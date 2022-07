Kirill Serebrennikov: «Je déteste le terme émigration»

Le réalisateur et metteur en scène russe est à l’honneur au Festival d’Avignon. Dans une interview, il raconte son exil et ses démêlés avec le pouvoir russe. Avec LéNA, découvrez le meilleur du journalisme européen.

A l’époque où le monde entier courtisait encore le Kremlin, Kirill Serebrennikov était déjà en résidence surveillée. Ses films et œuvres théâtrales sont courageux et présentent une réalité sans fard : ils sont donc proscrits en Russie. Entretien sur la haine que Poutine nourrit envers la culture et la raison pour laquelle même son propre père est contaminé par la propagande.