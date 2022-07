En Europe, la pyramide des âges influencée par la migration

L’Europe (comme l’Amérique du nord, l’Amérique latine et la plus grande partie de l’Asie) devrait voir dans les années qui viennent sa population atteindre un sommet avant de commencer à décliner au milieu de ce siècle. Et alors que, comme l’Amérique du Nord, elle a déjà actuellement la population la plus âgée – 19 % des habitants y ont 65 ans ou plus –, les projections de l’ONU indiquent que, dans ces deux régions, les 65+ représenteront un quart de la population en 2050.