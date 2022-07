Paqui, victime des inondations: «J’ai vu le côté obscur de l’être humain»

Un an plus tard, la colère est toujours là. Pas tant contre les éléments qui ont détruit ce qu’elle avait. Certainement pas contre celles et ceux qui, les premiers jours, lui ont apporté une aide indispensable, notamment pour se reloger. Mais contre les experts, les assurances, l’administration qui, depuis douze mois, à l’écouter, font de sa vie un enfer. « S’il y a des escrocs sur cette terre, je pense que je les ai tous rencontrés », peste Paqui Corréa, 58 ans, de Chênée. « J’ai vu le côté obscur de l’être humain, et je m’en serais bien passé. »