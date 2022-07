Ursula K. Le Guin explore l’altérité

Traduite en 40 langues, la Californienne a reçu cinq Hugo, six Nebula, les prix littéraires de la SF. On parlait d’elle pour le Prix Nobel.

En entier, elle s’appelle Ursula Kroeber Le Guin. Elle est née en 1929 en Californie. Elle est morte en 2018. On avait cité son nom à plusieurs reprises pour le Nobel. Trop tard, puisqu’elle est décédée et que le Nobel ne se décerne qu’aux vivants. Le Nobel pour une écrivaine de science-fiction ? Pourquoi pas ? La science-fiction n’est pas qu’un genre de l’aventure et de la quincaillerie spatiale, c’est un genre littéraire, avec tout ce que la littérature comporte de relation à ce qu’est l’humanité et à ce qu’est l’écriture.