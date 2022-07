Inondations: à Chaudfontaine, Sophie Mackels a vécu une année entre parenthèses

A Chaudfontaine comme dans d’autres communes de la vallée de la Vesdre fracassées par les inondations de juillet 2021, les travaux de reconstruction et de rénovation constituent toujours l’actualité. Au 314 de l’avenue du Général Jacques, c’est encore le cas. C’est là que Sophie et Charlotte Mackels ont été prises au piège il y a un an, attendant que les eaux se retirent un peu et que les secours puissent arriver. Elles sont restées prisonnières à l’étage de la maison de Sophie durant 40h, dans le noir et sans contact, alors que tout se désintégrait autour d’elles. Une « expérience » qui ne s’oublie pas…