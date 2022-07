Ecrivains voyageurs: selon Michael Roch, «L’afrofuturisme, c’est le nouveau territoire»

Une science-fiction qui se passe dans les Caraïbes, avec des acteurs caribéens, on n’avait jamais lu ça. Avec « Tè Mawon », Michael Roch chante l’afrofuturisme.

Les Caraïbes se sont regroupées. Lanvil est la mégalopole. Un havre pour tous les migrants du monde, à la pointe de la technologie, vitrine des diversités culturelles. Mais Lanvil est double. Il y a Anwo Lanvil et Anba Lanvil. Anwo, c’est la croissance, l’argent, la puissance, la technopole. Anba, c’est les marginaux, les oubliés de la croissance permanente, les laissés pour compte, qui vivent de petits coups, de rapines, de magouilles. Et qui rêvent. Au Tout-Monde, la terre des ancêtres, enseveli sous le béton. Et pour le retrouver, il faut tout faire péter, le béton mais aussi l’ordre.