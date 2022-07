L’agenda d’été des Livres du Soir

Tant que le loup n’y est pas, un conte joué en déambulation dans le parc d’Enghien par Les semeurs de rêves, samedi 16 à 17 h et 20 h. Dès 8 ans.

Dieppe BD, les samedi 16 et dimanche 17. Avec Jérémy Petitqueux et une quarantaine d’auteurs. Infos : anbd.fr

André Bucher, l’auteur de Tordre la douleur (Le mot et le reste) est aux Journées du livre et du vin à Sablet, les 16 et 27 juillet., aux Siestes littéraires au Bleuet de Banon le 22 juillet, et à la Fête de la lavande le 24 juillet, toujours à la librairie du Bleuet.

Fête du livre de Merlines (Corrèze), le dimanche 17. Infos : cdf-merlines.asso-web.com

Salon du livre de La Roche-Chalais (Dordogne), le dimanche 17. Infos : larochechalais.fr