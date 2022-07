La grosse sortie d’Amélie Nothomb

Comme ça, quelques chiffres glanés dans Livres-Hebdo, toujours au courant des tirages des éditeurs, pour nous édifier. Les plus gros tirages de la rentrée littéraire, dès le 17 août 2022 ?

1. Amélie Nothomb, avec Le livre des sœurs (Albin Michel) : 200.000 exemplaires.

2. Loin quand même, Virginie Despentes et son Cher Connard (Grasset) : 120.000.

3. Victoria Mas et Le Miracle (Albin Michel) : 80.000.

4. Yasmina Khadra et Les Vertueux (Mialet-Barrault) : 60.000.

5. Olivia de Lamberterie et Comment font les gens ? (Stock) ; Laurent Gaudé et Chien 51 (Actes Sud) ; et Frank Bouysse avec L’homme peuplé (Albin Michel) : 50.000.

La pénurie de papier, ce n’est pas pour tout le monde… ;-)