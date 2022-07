Changement climatique: l’avenir de la forêt wallonne passe par la diversification

Le comptoir forestier de Wallonie travaille sur des espèces qui résistent aux fortes chaleurs et aux périodes plus humides. Le but est de les faire cohabiter avec les arbres locaux.

Des pots en plastique noir dans lesquels se dressent de jeunes pousses de chêne de Turquie ou de Hongrie. Un peu plus loin, de toutes jeunes pousses de différentes variétés d’épicéas sortent timidement de terre non loin d’un bac d’où pointent des embryons de futurs sapins de Noël de type Bornmuller et Nordmann. Aussi petits soient-ils, ces bouts de verdure représentent peut-être l’avenir des forêts wallonnes. Au même titre que les noyaux de cerises et les graines de bouleaux congelés dans les chambres froides de l’imposant dôme de verre et de bois en forme de graine qui abrite le comptoir forestier de Wallonie de Marche-en-Famenne depuis 1995.