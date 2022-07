Coronavirus: une «vague de réinfectés» inédite est en train de déferler

Dans le contexte actuel de forte circulation du virus, de nombreuses personnes refont le covid. Ces réinfections s’expliquent par les propriétés du variant BA.5, plus contagieux et plus apte à contourner les défenses immunitaires. D’où l’importance de la 4e dose pour les personnes à risques.

La pandémie de covid est « loin d’être finie », a averti le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Et pour cause : le nombre de cas dans le monde a bondi de 30 % ces deux dernières semaines. Une hausse principalement alimentée par les sous-variants d’omicron BA.4 et BA.5, non seulement plus contagieux mais aussi plus aptes à contourner nos défenses immunitaires – sans pour autant les abaisser toutes.