La RAAL La Louvière, une exception dans le foot wallon

Si le football wallon tire la langue, un club résiste et fourmille de projets et d’ambitions. Comme une exception. Depuis cinq ans, la RAAL La Louvière revit. À l’image d’un centre de formation impressionnant où on est accueilli par un large parking dont la propreté est surveillée de près par Salvatore Curaba, le président, qui n’hésite pas à enlever la moindre cannette qui traîne. Une fois sa voiture bien rangée, les terrains défilent : des grands avec caméras, des surfaces plus réduites, à l’air libre ou sous préau, avec même une aire en sable pour la rééducation. Quant au bâtiment central, il accueille les vestiaires mais aussi des bureaux administratifs, une salle de fitness, un café et même un fan shop… Il ne manque finalement qu’un hôtel dans ce complexe. « Mais je n’ai plus de place », regrette Salvatore Curaba qui se transforme en guide des lieux. « Ce qui est formidable, c’est que la RAAL est devenue une marque. Nous ne sommes pas le Standard ou Anderlecht. La RAAL, ce ne sont que des scandales.