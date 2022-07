«Une compagne de route», «un courage exemplaire»,... les réactions de la classe politique après la démission de Sophie Wilmès

L’ex-vice-Première et ministre des Affaires étrangères avait annoncé en avril dernier sur les réseaux sociaux que son mari était atteint d’une maladie grave. Ce jeudi, elle a officiellement mis un terme à sa carrière au gouvernement fédéral en remettant sa démission au Roi Philippe pour ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales.

Depuis son annonce, les réactions pleuvent sur Twitter. Alexander De Croo, Georges-Louis Bouchez, Valérie Glatigny…