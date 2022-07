Jamais en D1: le désert namurois

Le Luxembourg et Namur ont toujours été les parents pauvres du football wallon. La première n’a pas les mêmes ressources humaines et la même densité de population que les autres provinces alors qu’on dit que la seconde a un peu délaissé la politique sportive. D’ailleurs, dans cette dernière, seule l’Union Namur a fréquenté la D2, la dernière fois de 2007 à 2009. Mais aucun club n’a jamais enchaîné plus haut pour donner une bonne image sportive de la province.