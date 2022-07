Pensions: un nouveau kern ce samedi matin

P.Lt

Les partenaires de la Vivaldi vont reparler des pensions. Après l’échec du conseil des ministres (« kern ») de mardi soir, les sept partis de la majorité fédérale se retrouveront samedi matin pour aborder l’épineux dossier de la réforme des pensions. Sur quelle base ? La réunion de mardi soir s’était achevée avec la distribution d’une nouvelle note d’Alexander De Croo (Open VLD), peu au goût du PS et de la famille écologiste. Celle-ci sera-telle remise sur la table ? Amendée ? Réécrite ? Pour rappel, parmi les pommes de discorde, on trouve notamment les conditions d’octroi d’une pension complète aux personnes ayant travaillé à temps partiel durant leur carrière et le nombre d’années de travail à prester pour obtenir ce même montant. L’objectif de la Vivaldi reste la conclusion d’un accord pour le 21 juillet mais les positions de l’aile gauche (sauf Vooruit) et de l’aile droite du gouvernement restent à ce jour fort éloignées.