La menace de la récession plane sur l’économie européenne

La Commission européenne a, de nouveau, revu à la baisse ses prévisions économiques. Le PIB de l’Union européenne devrait afficher une croissance limitée à 2,7 % cette année, puis à 1,5 % l’an prochain. En cause : l’invasion russe de l’Ukraine, qui a accru les tensions sur les prix de l’énergie et des matières premières et poussé l’inflation à des niveaux qu’on n’avait plus enregistrés depuis quarante ans.

La désillusion est sévère pour l’Europe qui, à l’automne dernier, tablait sur la poursuite d’un fort rebond de l’économie cette année (+ 4,3 %) et la prochaine (+ 2,5 %), après le choc qu’avait causé, en 2020, la mise à l’arrêt partielle de l’activité.