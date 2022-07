Comment la Russie concurrence les Etats-Unis au Moyen-Orient

Les deux ennemis, Russes et Américains, montrent leurs muscles partout où ils le peuvent. En pleine guerre en Ukraine, Joe Biden fait son premier voyage de président américain au Moyen-Orient. Et ce n’est pas un hasard. Car la Russie tente de sécuriser ses alliances partout dans le monde, à un moment où les Etats-Unis et leurs alliés l’isolent comme jamais. Et de Damas à Riyad en passant par Abou Dhabi, la Russie a profité du désengagement américain pour placer ses pions dans la dernière décennie.