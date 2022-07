D’Onofrio-Conceiçao: «Nos noms nous donnent une force supplémentaire»

D’Onofrio-Conceiçao. Deux noms qui claquent. Qui rappellent de grands souvenirs. Surtout aux supporters du Standard. Après avoir remporté le Soulier d’Or, Sergio-le-Maestro est venu épauler le regretté Dominique. Pour former ce que l’on avait alors désigné comme étant un duo réunissant le feu et… le feu ! Le hasard de la vie a voulu que les deux patronymes soient à nouveau associés. À Seraing. Via les fils. Francesco D’Onofrio (32 ans) et Sergio Conceiçao Junior (25 ans). Une grande complicité les unit naturellement. Et si l’un voit doucement arriver la fin de sa carrière, l’autre sait qu’il doit terminer la construction de la sienne.

Francesco, quelle impression cela vous fait-il de voir arriver Sergio Conceiçao dans votre vestiaire ?