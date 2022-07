Guerre en Ukraine: le monde se mobilise pour traquer les crimes de guerre

Il faut un tribunal spécial pour juger le crime d’agression russe contre l’Ukraine. » Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a livré sa plaidoirie par vidéoconférence devant des responsables politiques, diplomatiques et judiciaires du monde entier réunis ce jeudi à La Haye. Objectif de cette conférence sur la responsabilité pour les crimes commis en Ukraine, organisée conjointement par la Cour pénale internationale (CPI), la Commission européenne et les Pays-Bas ? Qu’aucun fait ne reste impuni. Or, précisément, la CPI ne peut poursuivre le crime d’agression, ni l’Ukraine ni la Russie n’ayant signé le Statut de Rome créant la Cour… « La question posée par l’Ukraine mérite d’être étudiée », a commenté le ministre néerlandais des Affaires étrangères.

Les crimes de guerre peuvent, eux, être poursuivis, l’Ukraine ayant accepté la compétence de la Cour. « La loi ne peut pas rester spectatrice, a insisté Karim Khan, procureur de la CPI. Tout le monde a un rôle à jouer, pour défendre les principes mêmes de l’humanité. Mais nous devons collaborer et communiquer le plus efficacement possible. » Sur la priorité de l’heure : la collecte et la sauvegarde de preuves utilisables par la Justice. Et le soutien à l’Ukraine, dont l’appareil judiciaire est « submergé », témoigne Oleksandra Drik, au nom d’une coalition d’ONG qui récolte les témoignages. « Pour l’instant, chaque procureur doit gérer en moyenne 200 dossiers. On a besoin d’aide ! » De nombreux Etats présents à La Haye en ont promis, qui des moyens supplémentaires pour la CPI, qui des équipes d’enquêteurs – la Belgique a promis respectivement un demi-million d’euros et constitué un pool de 59 policiers spécialisés, volontaires.