Sobriété, travail et compromis: le triple serment d’Emmanuel Macron pour le 14 juillet

Canicule ou volonté de se montrer verdi, le président français a choisi les jardins de l’Elysée pour son interview du 14 juillet. Quand certains avaient fait de ce rendez-vous traditionnel une habitude (François Hollande n’en a pas manqué une en cinq ans de quinquennat) et que d’autres répugnaient ouvertement à l’exercice (Nicolas Sarkozy n’en a jamais été friand), Emmanuel Macron s’y pliait jeudi pour la troisième fois. L’urgence de la guerre en Europe et la séquence électorale compliquée pour la majorité en exercice avaient rendu le rendez-vous nécessaire pour le chef d’Etat. Objectif : prendre à tout prix de la hauteur et se représidentialiser. Pendant une heure, le président français a opté pour une posture rassurante et rassembleuse, qui a parfois versé dans le doucereux – « On va y arriver, ensemble » –, et déroulé les grands arcs de ce nouveau quinquennat qui s’annonce sous le signe du compromis, faute de majorité absolue à l’Assemblée nationale.