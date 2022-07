Mort de Charlotte Valandray: son traitement contre le VIH n’est pratiquement plus administré

La comédienne Charlotte Valandray s’est éteinte à 53 ans des suites de son combat contre le VIH : son cœur avait été fragilisé par un des médicaments utilisés. Aujourd’hui, faut-il avoir peur des traitements anti-VIH ? Pour les infectiologues Charlotte Martin et Julien De Greef, la réponse est non.

Aujourd’hui, il est de coutume de dire que si on ne guérit pas du sida, on n’en meurt plus. « Derrière ce fait avéré, il y a l’idée que les traitements actuels du VIH sont vraiment très puissants et très efficaces et que si les patients les prennent correctement, il est possible de neutraliser la multiplication du virus », explique Julien De Greef, infectiologue aux cliniques universitaires de Saint-Luc.

Mais attention, le VIH ne disparaît jamais totalement : « Même s’il n’est plus détecté dans le sang, il reste présent dans le matériel génétique du malade et si on arrête son traitement, le virus réapparaîtra tôt ou tard. »