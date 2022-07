Sourire aux lèvres et affûté, Eden Hazard a fait son retour au Real Madrid (vidéo)

On l’avait quitté sur quatre matches encourageants avec les Diables, le revoilà enfin. Ce jeudi, Eden Hazard a effectué son retour au Real pour reprendre l’entraînement à Valdebebas. Accueilli chaleureusement par David Alaba et Antonio Rüdiger (son ancien coéquipier à Chelsea), il est apparu le sourire aux lèvres, affûté. Pendant ses vacances, Hazard a fait très attention à son corps et a respecté scrupuleusement le programme de reprise fourni par Pintus, l’emblématique préparateur physique du Real Madrid.

Place maintenant à une pré-saison capitale lors de laquelle les Merengue effectueront une petite tournée aux Etats-Unis, afin d’y défier le FC Barcelone (24/07), Club América (27/07) et la Juventus (31/07). Après trois saisons tronquées par les pépins musculaires, Eden Hazard veut rattraper le temps perdu. Il se pourrait même qu’il soit dorénavant utilisé, avec une certaine parcimonie, en tant que faux 9, quand Karim Benzema et Borja Mayoral seront absents ou préservés.