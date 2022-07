Feu vert au contrat de filière du livre

Rappelons l’objectif : alors qu’il existe en Belgique francophone près de 300 éditeurs et des milliers d’auteurs, qu’ils publient chaque année près de 10.000 titres, comment se fait-il que ce secteur culturel ne soit pas plus visible, plus fort, plus performant ? Cela résulte notamment d’un manque de structuration, de stratégie globale qui unisse à la fois – à l’horizontale – tous les acteurs de la filière (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, diffuseurs, publics) et – à la verticale – les différents pouvoirs qui peuvent les épauler, du niveau communal jusqu’au niveau fédéral.