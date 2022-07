Podcast - Vague et dôme de chaleur: origines et conséquences

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart Publié le 14/07/2022 à 19:05 Temps de lecture: 1 min

La température grimpe depuis plusieurs jours. La Belgique est en pleine vague de chaleur. Un phénomène que le réchauffement climatique va rendre plus fréquent et plus intense. Michel de Muelenaere est notre spécialiste environnement. On lui a demandé de nous expliquer ce phénomène météo et ses conséquences.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast «À propos», qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https://podcasts.lesoir.be