Mondiaux d’Eugene: le relais 4 x 400, un sacré mode d’emploi

A l’heure où l’égalité hommes/femmes est devenue un sujet de plus en plus prégnant en sport, World Athletics, la Fédération internationale d’athlétisme, a clairement saisi la balle au bond, depuis 2017. Cette année-là, lors des Relais mondiaux organisés aux Bahamas, un relais mixte 4 x 400 m est apparu au programme. Un test jugé suffisamment convaincant pour ne plus en être délogé puisqu’il a, depuis, été ajouté au menu des Mondiaux, en 2019, et des Jeux olympiques, en 2021.