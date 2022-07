Inondations: les assurances entre leçons et remise en cause

Selon qu’on entend Assuralia, l’union professionnelle des assurances en Belgique, ou les riverains à travers les différents quartiers sinistrés, on n’a pas l’impression de lire le même bilan du volet « assurances et indemnisations après les inondations de juillet 2021 ». D’abord, de nombreuses personnes et autorités ont découvert qu’une loi fédérale permet aux assureurs de limiter le niveau d’indemnisation en cas de catastrophe naturelle importante. Sans intervention et aide de la Région, les sinistrés assurés n’auraient sans doute touché que 20 % du montant des dégâts. La Wallonie a décidé de couvrir 1 milliard de dépenses supplémentaires afin d’assurer une indemnisation complète des personnes assurées. Un milliard aujourd’hui dépensé. Assurances et gouvernement wallon discutent des formes de prolongation possibles.