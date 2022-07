Energie: pour réussir la transition, les GRD veulent maintenir leurs tarifs

C’est l’inquiétude parmi les gestionnaires wallons des réseaux de distribution d’électricité et de gaz (GRD). Un projet de nouvelle méthodologie tarifaire, qui définira les coûts de distribution imputés sur les factures des consommateurs pour la période 2024-2028, a été élaboré par le régulateur régional (la Cwape) et est actuellement soumis à consultation publique. Des propositions jugées trop strictes, et de nature à mettre en péril les capacités d’investissement des GRD à l’heure de la transition énergétique. Et qui ont poussé les cinq gestionnaires wallons (Ores, Resa, AIESH, AIEG et REW) à prendre la plume pour rédiger un courrier commun adressé il y a une semaine à la Cwape pour lui faire part de ces craintes.