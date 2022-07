Tom Pidcock triomphe au sommet de l’Aple d’Huez: «Mon Tour de France est réussi»

Pidcock ne faisait pas partie de l’échappée initiale formée relativement tôt, mais le jeune Britannique de 22 ans a contre-attaqué dans la descente du Galibier pour rejoindre son compatriote Chris Froome. Le duo a réussi à combler son retard sur le groupe de tête, et dans la montée finale, le coureur d’INEOS Grenadiers s’est montré le plus fort. « L’idée était de prendre l’échappée aujourd’hui », a expliqué le vainqueur du jour lors de l’interview flash de fin de course. « J’espérais avoir perdu assez de temps sur l’étape d’hier pour avoir la liberté de sortir aujourd’hui. Dans la montée, ce n’était pas vraiment possible de m’extirper du peloton, alors j’ai tenté ma chance lors de la descente. L’écart avec le groupe de tête n’était pas encore énorme, alors nous avons pu les rattraper. »

Le dernier vainqueur sur L’Alpe d’Huez se nommait Gerraint Thomas. L’équipier et compatriote de Tom Pidcock avait levé les bras il y a de ça quatre ans. « Inimaginable, c’est une de mes plus belles expériences sur le vélo », ajoute le champion olympique de mountainbike et le champion du monde de cyclocross. « À certains moments, j’ai été obligé de slalomer entre les drapeaux et les gens. On ne retrouve ça nulle part ailleurs dans le monde. On ne partage une telle expérience que dans ce col du Tour de France. »