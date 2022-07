Sophie Wilmès démissionne: les noms qui circulent pour la remplacer

Elle s’était mise en congé provisoirement de ses fonctions ministérielles le 21 avril, pour « être présente » aux côtés de son mari, Christopher, qui lutte contre un cancer du cerveau. Près de trois mois plus tard, ce jeudi, Sophie Wilmès a, cette fois, présenté sa démission en tant que vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales. Entre-temps, on le sait, Alexander De Croo a assuré l’intérim aux Affaires étrangères, David Clarinval au Commerce extérieur, également comme vice-Premier ministre, alors que Mathieu Michel a géré les Institutions culturelles fédérales.

La démission de Sophie Wilmès donnera lieu à son remplacement de plein exercice. C’est là une prérogative présidentielle, celle, en l’occurrence, de Georges-Louis Bouchez pour ce qui concerne les libéraux réformateurs. Qui annonce une conférence de presse pour ce vendredi matin.