Tour de France: entre Vingegaard et Pogacar, le duel sera caniculaire jusqu’à Paris

La chape de chaleur qui meurtrissait les organismes dès la gargouille de Briançon n’a cessé d’imposer aux survivants de ce Tour une difficulté de plus, comme si l’épreuve n’en manquait pas. Lucides et conscients que leurs corps ne pouvaient affronter cet éventail digne des travaux d’Hercule, les leaders ont eux-mêmes choisi de rester vigilants, en évitant de consommer au-delà du raisonnable le sucre et le sodium, en multipliant les appels aux voitures, le recours aux sacs de glaçons et d’eau fraîche.