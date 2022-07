Etats-Unis: Ivana Trump, l’ex-femme de Donald Trump, est décédée

Ivana Trump, née Ivana Zelnickova en Tchécoslovaquie, est morte d’un arrêt cardiaque à son domicile de Manhattan, à New York. Elle avait 73 ans.

« Notre mère était une femme incroyable, une femme d’affaires forte, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante et une mère et amie attentionnée », cite ABC News dans l’annonce. « Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a inculqué à ses enfants la persévérance, la ténacité, la compassion et la détermination. »