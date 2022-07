Podcast - Covid: vers une vague de «réinfections»?

Par Pierre Fagnart Publié le 15/07/2022

Les rapports hebdomadaires de Sciensano font état de contamination en hausse avec, un peu partout autour de nous, de plus en plus d’individus qui font le covid une deuxième fois…Une situation que l’on peut expliquer par la propriétés des derniers variants. Comment expliquer ces réinfections et, surtout, comment les éviter ? On a fait le point avec Anne-Sophie Leurquin, journaliste santé.

